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"Динамо" намерено расстаться с Погребняком, Зотовым и Вандерсоном

Московское "Динамо" зимой намерено расстаться с пятью игроками, которые не поехали на первый сбор команды, передает Fcdin.com.

Команду могут покинуть полузащитники Александр Зотов, Александр Сапета, Кали Тиам, а также форварды Вандерсон и Павел Погребняк.

Ранее сообщалось, что бело-голубые приступили к расследованию в отношении Погребняка, который в день матча с "Анжи" улетел на матч Серии А.

Аренда сенегальца Тиама может быть завершена досрочно. Что касается Зотова, Сапеты и Вандерсона, то несмотря на долгосрочные контракты игроков, главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов не видит этих игроков в составе.
Теги: Динамо
Сегодня, 09:59
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№1 Написал: Alma777 Куйбышева 18а (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Я считаю нафига покупать если уже потом их тупо продавать нафига
Регистрация: 13.01.2018
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