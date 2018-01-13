Новости партнеров

Фатос Бечирай продолжит карьеру в "Мехелене"

Экс-форвард "Динамо" Фатос Бечирай продолжит карьеру в бельгийском "Мехелене", передает пресс-служба клуба.

Сообщается, что 29-летний черногорец подписал с новым клубом контракт до 2021 года.

Сегодня, 10:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.