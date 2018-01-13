"Спартак": мы как были - так и остаемся друзьями! (фото)

"Спартак" опубликовал фотографию Фернандо, Педро Роши, Георгия Джикии и Луиза Адриано после утреннего инцидента с видеозаписью.Напомним, в субботу твиттер красно-белых вел Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих бразильских одноклубников: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!""Мы, как были – так и остаемся друзьями! Фото на память после сегодняшнего ужина", – говорится в сообщении.