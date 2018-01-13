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"Спартак": мы как были - так и остаемся друзьями! (фото)

"Спартак" опубликовал фотографию Фернандо, Педро Роши, Георгия Джикии и Луиза Адриано после утреннего инцидента с видеозаписью.

Напомним, в субботу твиттер красно-белых вел Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих бразильских одноклубников: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"

"Мы, как были – так и остаемся друзьями! Фото на память после сегодняшнего ужина", – говорится в сообщении.

Теги: Спартак Джикия
Сегодня, 20:34
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№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 21:17) #
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Цитата: TheOx129
Англичане - вечно обидчивые, очень любят нагнетать ситуацию и раздувать из мухи слона

Спартаку (и не только) надо следить за официальными высказываниями. "Они" только и ждут чтобы к чему-то прицепиться, не надо добавлять лишних поводов.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:08) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Надо тупым англам сказать, что Джикия сам наполовину (или даже больше) шоколадка, с предками из Грузии. А, как говорил Обама Бараков, грузины это всамделешние американцы. То-есть, они по сути на себя свое дерьмо льют.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: TheOx129 (Сегодня, 21:06) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Англичане - вечно обидчивые, очень любят нагнетать ситуацию и раздувать из мухи слона.
Хочется верить, что это только журналисты такие, а сами они - нормальные.


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Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:58) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
Зря. Не надо оправдываться. Чем больше оправдываешься тем больше на тебя катят бочку.
Регистрация: 20.02.2013
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