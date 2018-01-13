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"Ренн" с крупным счетом проиграл "Марселю"

Чемпионат Франции

20 тур

"Ренн" – "Марсель" 0:3

Гол: Жермен, 35, Сансон, 45, Товен, 82

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебаини, Мешер, Траоре (Зеффан, 81), Буриго, Эну, Андре, Силики, Хазри (Лламас, 40), Сарр (Амальфитано, 77)

"Марсель": Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Густаво, Товен, Сансон (Бедимо, 85), Пайет (Замбо, 68), Окампос, Сарр, Жермен (Н'Джие, 75)

Предупреждения: Андре, 35, Густаво, 63 Сансон, 68
Теги: Ренн Марсель
Сегодня, 21:03
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