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Зинедин Зидан: мы не заслужили такого результата

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал домашнее поражение от "Вильярреала" (0:1) в чемпионате Испании.

"Проблема в том, что в конце концов, когда ты так и не смог забить свой гол, появляются трудности. Мы не заслужили такого результата. Думаю, мы провели хороший матч, но не смогли забить, и это все усложнило.

Мяч не хотел идти в ворота. Когда есть моменты, ты должен реализовывать их. Подобное постоянно происходит с нами последних матчах. У нас есть моменты, но в итоге... Мы такого не заслужили", - цитирует Зидана Marca.
Теги: Зидан Реал Вильярреал
Сегодня, 22:20
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