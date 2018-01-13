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"Атлетико" переиграл "Эйбар"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Эйбар" со счетом 1:0.

Чемпионат Испании

19 тур

"Эйбар" – "Атлетико" 0:1

Голы: Гамейро, 27

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Анхель, Оливейра, Рамис, Хордан (Диоп, 73), Алехо (Орельяна, 46), Гарсия, Инуи, Энрич, Шарлес (Гарсия, 64)

"Атлетико": Облак, Врсалько, Эрнандес, Хименес, Годин, Сауль, Тейе, Коке, Корреа (Феррейра-Карраско, 54), Гризманн (Торрес, 76), Гамейро (Фернандес, 69)

Предупреждения: Алехо, 10, Рамис, 33, Годин, 73
Теги: Атлетико Эйбар
Сегодня, 22:23
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