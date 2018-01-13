Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" со счетом 4:0

"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

23 тур

"Тоттенхэм" – "Эвертон" 4:0

Голы: Сон, 26, Кейн, 47, 59, Эриксен, 81.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Эриксен (Ламела, 87), Дембеле (Сиссоко, 82), Дайер (Ваньяма, 74), Алли, Сон, Кейн.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Ягиелка, Гуйе, МакКарти (Шнейдерлин, 72), Сигурдссон, Руни, Тосун (Калверт-Льюин, 62), Боласи (Леннон, 57).

Предупреждения: Ягиелка, 45, Руни, 75.
Теги: Тоттенхэм Эвертон
Сегодня, 22:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.