Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"РБ Лейпциг" вышел на второе место в Бундеслиге

"РБ Лейпциг" одержал победу над "Шальке" в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии

18 тур

"РБ Лейпциг" – "Шальке-04" 3:1

Голы: Кейта, 41, Налдо, 55, Вернер, 69, Брума, 71

"РБ Лейпциг": Гулачи, Бернардо, Орбан, Юпамекано, Демме, Кейта (Поульсен, 67), Кампль, Лаймер, Забитцер, Брума (Ильзанкер, 84), Огустен (Вернер, 63)

"Шальке-04": Ферман, Очипка, Налдо, Настасич, Калиджиури, Стамбули, Шёпф (Эмболо, 55), Мейер, Арит (Коноплянка, 82), Санто (Пьяца, 55), Бургшталлер

Предупреждения: Забитцер, 36, Настасич, 53, Кейта, 54, Калиджиури, 87
Теги: РБ Лейпциг Шальке
Сегодня, 22:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.