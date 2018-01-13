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Харри Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в эпоху АПЛ

24-летний нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил два мяча в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".

Для форварда эти голы стали 97-м и 98-м в премьер-лиге в составе "шпор". Он обошел Тедди Шерингема и теперь является лучшим бомбардиром лондонского клуба в эпоху премьер-лиги (с 1992 года), сообщает пресс-служба клуба.

В общей сложности у Кейна сейчас 127 голов за "Тоттенхэм" в 191 матче во всех турнирах. В списке лучших бомбардиров клуба за всю историю он идет на 9-м месте, отставая от Алана Гилзина, расположившегося на 8-й позиции, на 6 мячей. У лидера Джимми Гривза 266 голов в 379 матчах.
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 22:38
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№1 Написал: bvnik Россия (Сегодня, 22:55) #
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Болеет за:
«Барселона»
А у нас 100 за карьеру забьёт, уже герой.
Регистрация: 7.02.2015
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