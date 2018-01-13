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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Харри Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в эпоху АПЛ
24-летний нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил два мяча в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".
Для форварда эти голы стали 97-м и 98-м в премьер-лиге в составе "шпор". Он обошел Тедди Шерингема и теперь является лучшим бомбардиром лондонского клуба в эпоху премьер-лиги (с 1992 года), сообщает пресс-служба клуба.
В общей сложности у Кейна сейчас 127 голов за "Тоттенхэм" в 191 матче во всех турнирах. В списке лучших бомбардиров клуба за всю историю он идет на 9-м месте, отставая от Алана Гилзина, расположившегося на 8-й позиции, на 6 мячей. У лидера Джимми Гривза 266 голов в 379 матчах.
Для форварда эти голы стали 97-м и 98-м в премьер-лиге в составе "шпор". Он обошел Тедди Шерингема и теперь является лучшим бомбардиром лондонского клуба в эпоху премьер-лиги (с 1992 года), сообщает пресс-служба клуба.
В общей сложности у Кейна сейчас 127 голов за "Тоттенхэм" в 191 матче во всех турнирах. В списке лучших бомбардиров клуба за всю историю он идет на 9-м месте, отставая от Алана Гилзина, расположившегося на 8-й позиции, на 6 мячей. У лидера Джимми Гривза 266 голов в 379 матчах.
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