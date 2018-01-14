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"Монпелье" и "Монако" поделили очки

Чемпионат Франции

20 тур

"Монпелье" – "Монако" 0:0

"Монпелье": Леком, Хилтон, Мендеш, Руссийон, Агилар, Мукиэле, Пирис, Скири, Самбья, Иконе (Долли, 65), Сио (Мбенза, 65)

"Монако": Субашич, Глик, Жемерсон (Раджи, 46), Жорже, Туре, Н'Дорам, Фабиньо, Лопеш (Йоветич, 64), Лемар, Геззаль, Кейта

Предупреждения: Скири, 30, Жорже, 61

"Ницца" – "Амьен" 1:0

Голы: Лис-Мелу, 66

"Ницца": Бенитес, Маршан, Марлон, Сарр, Бюрнер, Тамез, Лис-Мелу, Сери, Срарфи (Балотелли, 69), Сент-Максимен, Плеа

"Амьен": Буэ, Эль-Хаджам, Сиссоко, Гуано, Аденон, Зунгу, Бурго (Манзала, 69), Фофана, Конате, Какута, Гакпе

Предупреждения: Бюрнер, 37

"Труа" – "Бордо" 0:1

Голы: Лаборде, 15

"Труа": Самасса, Деплань, Траоре, Жиродон, Эрей (Вискаррондо, 10), Беллюгу, Хауи (Грандсир, 57), Азамум, Ниве, Дарбион, Чжун

"Бордо": Костиль, Гаич, Пундж, Байсс, Кунде, Тулалан, Лерагер, Мейте, Санкаре, Лаборде, Малком

Предупреждения: Вискаррондо, 39, Беллюгу, 59, Траоре, 65
Теги: Монако Монпелье
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