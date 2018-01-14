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"Лестер" подписал Диабате из "Газелека"

Полузащитник "Газелека" Фуссени Диабате стал игроком "Лестера", сообщает официальный сайт английского клуба.

22-летний малиец подписал контракт на четыре с половиной года.

В текущем сезоне в лиге 2 Диабате провел 18 матчей, в которых он забил три мяча.
Теги: Лестер Трансферы
Сегодня, 08:23
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