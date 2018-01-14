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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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21:50
Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
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Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что удивлен лидерством "Локомотива" в чемпионате России.
- Лидерство "Локомотива" меня удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами на старте сезона. Но сезон большой, и его вторая часть будет очень интересной.
- Вы знаете главного тренера Юрия Семина?
- Да, конечно. Мы поговорили перед тренировкой. Я сказал ему, что он проделал фантастическую работу.
- Вы смотрите какие-то матчи РФПЛ или только следите за результатами?
- Нет-нет, не смотрю.
- Что можете сказать о лидерах команды?
- Миранчук. Оба! Я смотрел состав команды, четырех человек помню по работе в сборной России.
- Ваш прогноз на оставшуюся часть сезона. Что самое важное сейчас для команды?
- Необходимо работать так же, как и в начале сезона. Также необходимо держать руку на пульсе и сохранять уверенность, чтобы быть первым. Это очень важно - быть уверенным. Но это нелегко. Иногда ты забираешься наверх и теряешь баланс. И это становится проблемой. Проблемой для тренера.
- Лидерство "Локомотива" меня удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами на старте сезона. Но сезон большой, и его вторая часть будет очень интересной.
- Вы знаете главного тренера Юрия Семина?
- Да, конечно. Мы поговорили перед тренировкой. Я сказал ему, что он проделал фантастическую работу.
- Вы смотрите какие-то матчи РФПЛ или только следите за результатами?
- Нет-нет, не смотрю.
- Что можете сказать о лидерах команды?
- Миранчук. Оба! Я смотрел состав команды, четырех человек помню по работе в сборной России.
- Ваш прогноз на оставшуюся часть сезона. Что самое важное сейчас для команды?
- Необходимо работать так же, как и в начале сезона. Также необходимо держать руку на пульсе и сохранять уверенность, чтобы быть первым. Это очень важно - быть уверенным. Но это нелегко. Иногда ты забираешься наверх и теряешь баланс. И это становится проблемой. Проблемой для тренера.
«Локо» должен сохранять уверенность в своих силах и держать руку на пульсе, чтобы оставаться лидером и дальше!» – экс-главный тренер @TeamRussia Фабио Капелло поделился с #ЛокоТВ своими мыслями о нынешнем чемпионате и общении с Юрием Сёминым на #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/df1jBjVpiv— ФК Локомотив (@fclokomotiv) January 14, 2018
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