Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами

«Локо» должен сохранять уверенность в своих силах и держать руку на пульсе, чтобы оставаться лидером и дальше!» – экс-главный тренер @TeamRussia Фабио Капелло поделился с #ЛокоТВ своими мыслями о нынешнем чемпионате и общении с Юрием Сёминым на #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/df1jBjVpiv — ФК Локомотив (@fclokomotiv) January 14, 2018

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что удивлен лидерством "Локомотива" в чемпионате России.- Лидерство "Локомотива" меня удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами на старте сезона. Но сезон большой, и его вторая часть будет очень интересной.- Да, конечно. Мы поговорили перед тренировкой. Я сказал ему, что он проделал фантастическую работу.- Нет-нет, не смотрю.- Миранчук. Оба! Я смотрел состав команды, четырех человек помню по работе в сборной России.- Необходимо работать так же, как и в начале сезона. Также необходимо держать руку на пульсе и сохранять уверенность, чтобы быть первым. Это очень важно - быть уверенным. Но это нелегко. Иногда ты забираешься наверх и теряешь баланс. И это становится проблемой. Проблемой для тренера.