Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:50
Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
19:03
Никита Симонян: англичане проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться (1)
Никита Симонян: англичане проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться (1)
16:13
Кристиян Бистрович: если не верить, что можно догнать "Локомотив", то зачем вообще играть в футбол?
Кристиян Бистрович: если не верить, что можно догнать "Локомотив", то зачем вообще играть в футбол?
16:02
Вячеслав Колосков: пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все, что угодно (1)
Вячеслав Колосков: пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все, что угодно (1)
Оказывается, "Сити" можно обыграть в футбол. "Ливерпуль" доказал
«Энфилд» смотрелся подходящим местом для окончания выдающейся беспроигрышной серии «Манчестер Сити» в Премьер-лиге, длившейся с апреля. «Ливерпуль» не всегда способен одолеть «Вест Бромвич», но с будущим чемпионом команда Юргена Клоппа совладала и впервые показала всему миру, что это вообще возможно.
Новый Окси
«Ливерпуль» потратил огромные деньги на Вёрджила ван Дейка, который сегодня не смог сыграть из-за травмы, но получил ещё более баснословную сумму за Филипе Коутиньо, а ему замену не приобрёл. Хотя, как сказал Георгий Черданцев, возможно приобретённый летом Окслейд-Чемберлен изначально и позиционировался как замена бразильцу.
Коутиньо любил лупить по воротам издали и изредка забивал действительно потрясающие голы. Окс до шедевров Фелипе, наверное, не дотянул, но какая разница, если за любой удар дают 1 гол? Проход с ударом Алекса стал возможен благодаря тому, что Фирмино выиграл мяч в борьбе с Делфом, для которого игра вовсе получалась кошмарной из-за скорой травмы и замены. Правда, после перерыва Фабиан понял: он ушёл с поля вовремя.
Деревянный Агуэро, бракованный Де Брюйне
Забив, «Ливерпуль» делал то, что должен был делать и при равном счёте: стараться постоянно навязывать борьбу, не теряя компактности, и выстреливать вперёд с помощью реактивной группы атаки. Всё это более-менее получалось, но Мане, Фирмино и Салах никак не могли реализовать хорошие шансы, зачастую замедляя атаки и в конечном итоге позволяя блокировать свои удары.
«Сити» большой угрозы не представлял. В принципе, это свойственно команде Гвардиолы: она частенько даёт игрокам по ходу матча нажиться на своих победах, сперва пропуская, повышая коэффициент на победу, а во втором тайме разбираясь с соперником. Но если порой на такое течение матча оказывает влияние недонастрой «горожан», то в этот раз решающими оказывались другие факторы.
Например, Кевин Де Брюйне явно утомился творить чудеса и в 1-м тайме был одним из игроков «Манчестер Юнайтед» – делал передачи в штрафную, но никак не мог довести мяч до адресата. Обязанности гения в таких случаях готов взять на себя Давид Сильва, но сегодня мотающийся между Испанией и Англией (у Давида родился недоношенный ребёнок, который сейчас борется за свою жизнь) остался в запасе.
Имевшей затруднения полузащите не на кого было опереться: недавно ходили слухи о том, что Кун Агуэро недоволен малым количеством игрового времени, но после травмы Жезуса аргентинец безальтернативен впереди. И сейчас, похоже, он не прочь отдохнуть: Агуэро в кубоковом матче с «Бристолем» вышел только на замену и забил победный мяч, но сегодня всё равно был овощем и терял абсолютно каждый достававшийся ему мяч. Такого никакого и деревянного Агуэро я видел в другой голубой футболке – сборной Аргентины, но в «Сити» не припомню.
Ответ Чемберлену
Все знают, что оборона «Ливерпуля» не являет собой эталон надёжности. Особенно часто это приходилось слышать перед матчем «Спартака» на «Энфилде». Сегодня Георгий Черданцев тоже старался, чтобы зрители не забывали про уровень защиты команды Клоппа, которая на протяжении 40 минут успешно опровергала весь скептицизм.
Но 40 минут поиграли – и хватит. Гомес неграмотно выбросился на Сане, Матип его не подстраховал, вернувшийся Гомес не подстраховал Матипа, а Кариус просто наблюдал за этой круговертью забыл про необходимость сторожить ближний угол. Нет, приобретением ван Дейка тут явно не обойтись: трудно рассчитывать на что-то серьёзное, когда уровню гранда АПЛ не соответствуют оба вратаря и все 4 защитника, вышедшие сегодня в старте.
А Сане, конечно, более чем внушительно ответил Чемберлену в битве за самый яркий индивидуальный перфоманс тайма. Жаль только игру уровня Окса на протяжении всей игры он не демонстрировал.
Ответ Гвардиоле
Признаться, в перерыве я ожидал выходы Сильвы вместо потерявшегося Гюндогана, раз уж Давид оказался в запасе. Испанцу не привыкать выходить и творить чудеса в самых тяжёлых ситуациях – и физических, и психологических. Но захватить инициативу «Сити» попробовал без него.
Получилось ненадолго, а при возможности «Ливерпуль» врубил гвардиоловский высокий прессинг и начал вытворять примерно то, что делали в прошлом сезоне с «Барселоной» «ПСЖ» и «Ювентус» на своих полях. «Сити» благодаря выходам Эдерсона выдержал волну стандартов, но на контратаке попался. Оказалось, что Джон Стоунз не способен вести силовую борьбу с Роберто Фирмино (при 8-сантиметровой разнице в росте бразилец на 6 кг тяжелее). Ну а про технику бразильца мы в курсе.
Оказалось, что деморализовать «Сити» ну очень просто. Футбольные команды и матчи часто с эквивалентами из бокса. Гости по крайней мере сегодня были явно не тем бойцом, который способен держать удар. Фернандиньо замедлительно вручил мяч Мане для третьего гола, но Садьо решил забить через минутку, после подарка Отаменди. Игроки «Сити» просто разучились обращаться с мячом и впали в панику.
Ну а 4-й гол – следствие помешанности Гвардиолы на точных передачах, даже когда потерять в результате паса можно куда больше, чем приобрести. Игорь Акинфеев не задумываясь выбил бы (и надеюсь выбьет на ЧМ) мяч на верхний ярус и был бы прав, но Эдерсон подарил его Салаху для 4-го, контрольного выстрела.
«Ливерпуль» не был бы «Ливерпулем»...
Да, если бы не придумал себе приключения на ровном месте. Мерсисайдцы в этом сезоне уже упускали преимущество в 3 мяча в игре с «Севильей» (правда, там времени было больше), но на этот раз совсем ничего не предвещало беды. Вместо того, чтобы идти вперёд, «Сити» перекатывал мяч между защитников. Казалось, что-то более интересное игроки просто боятся делать – всё равно последует потеря, быстрая атака «Ливерпуля» и, возможно, ещё 1 гол.
«Ливерпуль» сам потерял контроль над игрой, сам дал сопернику в неё вернуться, хотя «горожане» и не были к этому готовы. Им совершенно не бежалось вперёд, они надеялись разве что на свежесть Бернарду Силвы. Правда, вдруг перестал терять абсолютно каждый мяч Агуэро – Кун поучаствовал в двух забитых мячах и едва не вколотил третий под финальный свисток, но начинать играть в футбол аргентинцу надо было раньше.
Георгий Черданцев, как оказалось, не зря осторожничал, даже на 75-й минуте воздерживаясь от разговоров о ясности исхода. Но с введением интриги в чемпионскую гонку он, кажется, переборщил. «Вест Бромвич» и «Ньюкасл» на «Этихаде» вряд ли смогут развить в стане «Сити» какой-то кризис. Просто даже эта команда когда-то должна была проиграть. Другое дело, что мы впервые увидели, как эту команду Гвардиолы реально переигрывают, убедились, что это возможно. Но это важное обстоятельство в контексте Лиги чемпионов – английский титул Пеп всё равно возьмёт, а вот Клоппу надо крепко подумать над тем, как по классике теперь не потерять очки с «Суонси».
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 90+4), Фирмино.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг (Силва, 71), Агуэро.
Предупреждения: Фирмино, 60, Отаменди, 65, Стерлинг, 69, Фернандиньо, 72, Милнер, 90+3.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Новый Окси
«Ливерпуль» потратил огромные деньги на Вёрджила ван Дейка, который сегодня не смог сыграть из-за травмы, но получил ещё более баснословную сумму за Филипе Коутиньо, а ему замену не приобрёл. Хотя, как сказал Георгий Черданцев, возможно приобретённый летом Окслейд-Чемберлен изначально и позиционировался как замена бразильцу.
Коутиньо любил лупить по воротам издали и изредка забивал действительно потрясающие голы. Окс до шедевров Фелипе, наверное, не дотянул, но какая разница, если за любой удар дают 1 гол? Проход с ударом Алекса стал возможен благодаря тому, что Фирмино выиграл мяч в борьбе с Делфом, для которого игра вовсе получалась кошмарной из-за скорой травмы и замены. Правда, после перерыва Фабиан понял: он ушёл с поля вовремя.
Деревянный Агуэро, бракованный Де Брюйне
Забив, «Ливерпуль» делал то, что должен был делать и при равном счёте: стараться постоянно навязывать борьбу, не теряя компактности, и выстреливать вперёд с помощью реактивной группы атаки. Всё это более-менее получалось, но Мане, Фирмино и Салах никак не могли реализовать хорошие шансы, зачастую замедляя атаки и в конечном итоге позволяя блокировать свои удары.
«Сити» большой угрозы не представлял. В принципе, это свойственно команде Гвардиолы: она частенько даёт игрокам по ходу матча нажиться на своих победах, сперва пропуская, повышая коэффициент на победу, а во втором тайме разбираясь с соперником. Но если порой на такое течение матча оказывает влияние недонастрой «горожан», то в этот раз решающими оказывались другие факторы.
Например, Кевин Де Брюйне явно утомился творить чудеса и в 1-м тайме был одним из игроков «Манчестер Юнайтед» – делал передачи в штрафную, но никак не мог довести мяч до адресата. Обязанности гения в таких случаях готов взять на себя Давид Сильва, но сегодня мотающийся между Испанией и Англией (у Давида родился недоношенный ребёнок, который сейчас борется за свою жизнь) остался в запасе.
Имевшей затруднения полузащите не на кого было опереться: недавно ходили слухи о том, что Кун Агуэро недоволен малым количеством игрового времени, но после травмы Жезуса аргентинец безальтернативен впереди. И сейчас, похоже, он не прочь отдохнуть: Агуэро в кубоковом матче с «Бристолем» вышел только на замену и забил победный мяч, но сегодня всё равно был овощем и терял абсолютно каждый достававшийся ему мяч. Такого никакого и деревянного Агуэро я видел в другой голубой футболке – сборной Аргентины, но в «Сити» не припомню.
Ответ Чемберлену
Все знают, что оборона «Ливерпуля» не являет собой эталон надёжности. Особенно часто это приходилось слышать перед матчем «Спартака» на «Энфилде». Сегодня Георгий Черданцев тоже старался, чтобы зрители не забывали про уровень защиты команды Клоппа, которая на протяжении 40 минут успешно опровергала весь скептицизм.
Но 40 минут поиграли – и хватит. Гомес неграмотно выбросился на Сане, Матип его не подстраховал, вернувшийся Гомес не подстраховал Матипа, а Кариус просто наблюдал за этой круговертью забыл про необходимость сторожить ближний угол. Нет, приобретением ван Дейка тут явно не обойтись: трудно рассчитывать на что-то серьёзное, когда уровню гранда АПЛ не соответствуют оба вратаря и все 4 защитника, вышедшие сегодня в старте.
А Сане, конечно, более чем внушительно ответил Чемберлену в битве за самый яркий индивидуальный перфоманс тайма. Жаль только игру уровня Окса на протяжении всей игры он не демонстрировал.
Ответ Гвардиоле
Признаться, в перерыве я ожидал выходы Сильвы вместо потерявшегося Гюндогана, раз уж Давид оказался в запасе. Испанцу не привыкать выходить и творить чудеса в самых тяжёлых ситуациях – и физических, и психологических. Но захватить инициативу «Сити» попробовал без него.
Получилось ненадолго, а при возможности «Ливерпуль» врубил гвардиоловский высокий прессинг и начал вытворять примерно то, что делали в прошлом сезоне с «Барселоной» «ПСЖ» и «Ювентус» на своих полях. «Сити» благодаря выходам Эдерсона выдержал волну стандартов, но на контратаке попался. Оказалось, что Джон Стоунз не способен вести силовую борьбу с Роберто Фирмино (при 8-сантиметровой разнице в росте бразилец на 6 кг тяжелее). Ну а про технику бразильца мы в курсе.
Оказалось, что деморализовать «Сити» ну очень просто. Футбольные команды и матчи часто с эквивалентами из бокса. Гости по крайней мере сегодня были явно не тем бойцом, который способен держать удар. Фернандиньо замедлительно вручил мяч Мане для третьего гола, но Садьо решил забить через минутку, после подарка Отаменди. Игроки «Сити» просто разучились обращаться с мячом и впали в панику.
Ну а 4-й гол – следствие помешанности Гвардиолы на точных передачах, даже когда потерять в результате паса можно куда больше, чем приобрести. Игорь Акинфеев не задумываясь выбил бы (и надеюсь выбьет на ЧМ) мяч на верхний ярус и был бы прав, но Эдерсон подарил его Салаху для 4-го, контрольного выстрела.
«Ливерпуль» не был бы «Ливерпулем»...
Да, если бы не придумал себе приключения на ровном месте. Мерсисайдцы в этом сезоне уже упускали преимущество в 3 мяча в игре с «Севильей» (правда, там времени было больше), но на этот раз совсем ничего не предвещало беды. Вместо того, чтобы идти вперёд, «Сити» перекатывал мяч между защитников. Казалось, что-то более интересное игроки просто боятся делать – всё равно последует потеря, быстрая атака «Ливерпуля» и, возможно, ещё 1 гол.
«Ливерпуль» сам потерял контроль над игрой, сам дал сопернику в неё вернуться, хотя «горожане» и не были к этому готовы. Им совершенно не бежалось вперёд, они надеялись разве что на свежесть Бернарду Силвы. Правда, вдруг перестал терять абсолютно каждый мяч Агуэро – Кун поучаствовал в двух забитых мячах и едва не вколотил третий под финальный свисток, но начинать играть в футбол аргентинцу надо было раньше.
Георгий Черданцев, как оказалось, не зря осторожничал, даже на 75-й минуте воздерживаясь от разговоров о ясности исхода. Но с введением интриги в чемпионскую гонку он, кажется, переборщил. «Вест Бромвич» и «Ньюкасл» на «Этихаде» вряд ли смогут развить в стане «Сити» какой-то кризис. Просто даже эта команда когда-то должна была проиграть. Другое дело, что мы впервые увидели, как эту команду Гвардиолы реально переигрывают, убедились, что это возможно. Но это важное обстоятельство в контексте Лиги чемпионов – английский титул Пеп всё равно возьмёт, а вот Клоппу надо крепко подумать над тем, как по классике теперь не потерять очки с «Суонси».
Чемпионат Англии
23 тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 4:3
Голы: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 59, Мане, 62, Салах, 68 - Сане, 41, Силва, 84, Гюндоган, 90+1.
23 тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" 4:3
Голы: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 59, Мане, 62, Салах, 68 - Сане, 41, Силва, 84, Гюндоган, 90+1.
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 90+4), Фирмино.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг (Силва, 71), Агуэро.
Предупреждения: Фирмино, 60, Отаменди, 65, Стерлинг, 69, Фернандиньо, 72, Милнер, 90+3.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.