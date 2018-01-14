Винченцо Монтелла: вижу прогресс, но этого пока недостаточно

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от "Алавеса" (0:1) в 19-м туре чемпионата Испании."Я разочарован и обеспокоен результатом. Нам нужно усерднее работать. Мы должны прибавить и в плане игры, и в плане характера. У нас есть много возможностей для роста. Я вижу прогресс, но этого пока недостаточно", - цитирует Монтеллу AS.