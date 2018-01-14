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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом
Дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Вольфсбургом" (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
18 тур
"Боруссия" Д – "Вольфсбург" 0:0
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Тольян, Папастатопулос, Топрак, Вайгль, Кагава, Гётце (Дахуд, 56), Санчо, Исак (Шюррле, 68), Ярмоленко (Шахин, 78)
"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Азеведо, Тиссеран, Удуокай, Арнольд, Брекало, Гилявоги, Дидави (Штеффен, 64), Малли, Ориги
Предупреждения: Дахуд, 87, Гилявоги, 87
Чемпионат Германии
18 тур
"Боруссия" Д – "Вольфсбург" 0:0
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Тольян, Папастатопулос, Топрак, Вайгль, Кагава, Гётце (Дахуд, 56), Санчо, Исак (Шюррле, 68), Ярмоленко (Шахин, 78)
"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Азеведо, Тиссеран, Удуокай, Арнольд, Брекало, Гилявоги, Дидави (Штеффен, 64), Малли, Ориги
Предупреждения: Дахуд, 87, Гилявоги, 87
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