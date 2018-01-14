Новости партнеров

"Боруссия" сыграла вничью с "Вольфсбургом

Дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Вольфсбургом" (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

18 тур

"Боруссия" Д – "Вольфсбург" 0:0

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Тольян, Папастатопулос, Топрак, Вайгль, Кагава, Гётце (Дахуд, 56), Санчо, Исак (Шюррле, 68), Ярмоленко (Шахин, 78)

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Азеведо, Тиссеран, Удуокай, Арнольд, Брекало, Гилявоги, Дидави (Штеффен, 64), Малли, Ориги

Предупреждения: Дахуд, 87, Гилявоги, 87
Теги: Боруссия Д Вольфсбург
Сегодня, 22:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.