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Стали известны составы "Реал Сосьедад" и "Барселоны"

Стали известны составы "Реал Сосьедад" и "Барселоны" на матч чемпионата Испании.

"Реал Сосьедад": Рульи, Одрисола, Рауль Навас, Р. Льоренте, Родригес - Ильярраменди - Хуанми, Прието, Сурутуса, Каналес - Х. Виллиан.

"Барселона": тер Штеген - Андре Гомеш, Пике, Фермален, Альба - Серхи Роберту, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Паулинью.
Теги: Реал Сосьедад Барселона
Сегодня, 22:22
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