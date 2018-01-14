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"Эспаньол" и "Атлетик" сыграли вничью

"Эспаньол" дома сыграл вничью с "Атлетиком" (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

19 тур

"Эспаньол" – "Атлетик" Б 1:1

Голы: Морено, 29, Уильямс, 35

"Эспаньол": Лопес, Лопес (Наварро, 61), Кариколь, Дуарте, Кансеко, Санчес, Гранеро, Дардер, Хурадо (Дидак, 51), Морено, Баптистау (Мелендо, 86)

"Атлетик" Б: Эррерин, Лекуэ, Саборит, Нуньес, Лапорт, Итурраспе, Рико, Гарсия (Беньят, 89), Сусаета (Кордоба, 83), Уильямс, Адурис (Сабин, 73)

Предупреждения: Кансеко, 60, Итурраспе, 68, Саборит, 76, Кариколь, 78, Гарсия, 80, Сабин, 88
Теги: Эспаньол Атлетик
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