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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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21:50
Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
Фабио Капелло: лидерство "Локомотива" удивило, потому что "Спартак" и "Зенит" были главными фаворитами
19:03
Никита Симонян: англичане проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться (1)
Никита Симонян: англичане проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться (1)
16:13
Кристиян Бистрович: если не верить, что можно догнать "Локомотив", то зачем вообще играть в футбол?
Кристиян Бистрович: если не верить, что можно догнать "Локомотив", то зачем вообще играть в футбол?
16:02
Вячеслав Колосков: пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все, что угодно (1)
Вячеслав Колосков: пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все, что угодно (1)
"Эспаньол" и "Атлетик" сыграли вничью
"Эспаньол" дома сыграл вничью с "Атлетиком" (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
19 тур
"Эспаньол" – "Атлетик" Б 1:1
Голы: Морено, 29, Уильямс, 35
"Эспаньол": Лопес, Лопес (Наварро, 61), Кариколь, Дуарте, Кансеко, Санчес, Гранеро, Дардер, Хурадо (Дидак, 51), Морено, Баптистау (Мелендо, 86)
"Атлетик" Б: Эррерин, Лекуэ, Саборит, Нуньес, Лапорт, Итурраспе, Рико, Гарсия (Беньят, 89), Сусаета (Кордоба, 83), Уильямс, Адурис (Сабин, 73)
Предупреждения: Кансеко, 60, Итурраспе, 68, Саборит, 76, Кариколь, 78, Гарсия, 80, Сабин, 88
Чемпионат Испании
19 тур
"Эспаньол" – "Атлетик" Б 1:1
Голы: Морено, 29, Уильямс, 35
"Эспаньол": Лопес, Лопес (Наварро, 61), Кариколь, Дуарте, Кансеко, Санчес, Гранеро, Дардер, Хурадо (Дидак, 51), Морено, Баптистау (Мелендо, 86)
"Атлетик" Б: Эррерин, Лекуэ, Саборит, Нуньес, Лапорт, Итурраспе, Рико, Гарсия (Беньят, 89), Сусаета (Кордоба, 83), Уильямс, Адурис (Сабин, 73)
Предупреждения: Кансеко, 60, Итурраспе, 68, Саборит, 76, Кариколь, 78, Гарсия, 80, Сабин, 88
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