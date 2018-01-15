Хосеп Гвардиола: чемпионская гонка еще не завершена

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (3:4) в 23-м туре чемпионата Англии."Поздравляем "Ливерпуль" с победой. Мы должны были быть более стабильными на поле. Мы проиграли, хотя знали, в какой агрессивный футбол играет дома "Ливерпуль". В последние месяцы я повторял, что чемпионская гонка еще не завершена. Мы будем защищать наши позиции от игры к игре", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.