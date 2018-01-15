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Алекс Окслейд-Чемберлен: матч получился безумным, горжусь своей командой

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (4:3) в рамках 23-го тура английском премьер-лиги.

"Матч получился безумным. Мы контролировали игру при счете 4:1, но когда счет стал 4:3, то соперник почувствовал уверенность в своих силах. Я горжусь своей командой. Когда болельщики на трибунах гонят нас вперед, это действительно помогает", - цитирует футболиста ВВС.
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 00:28
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