Алекс Окслейд-Чемберлен: матч получился безумным, горжусь своей командой

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (4:3) в рамках 23-го тура английском премьер-лиги."Матч получился безумным. Мы контролировали игру при счете 4:1, но когда счет стал 4:3, то соперник почувствовал уверенность в своих силах. Я горжусь своей командой. Когда болельщики на трибунах гонят нас вперед, это действительно помогает", - цитирует футболиста ВВС.