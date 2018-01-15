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"Реал Сосьедад" впервые за восемь лет дома проиграл "Барселоне"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Барселона" одержала победу над "Реалом Сосьедад".

Чемпионат Испании

19 тур

"Реал Сосьедад" – "Барселона" 2:4

Голы: Виллиан, 11, Хуанми, 34, Паулиньо, 35, Суарес, 51, 72, Месси, 86

"Реал Сосьедад": Рульи, Одрисола, Рауль Навас, Р. Льоренте, Родригес - Ильярраменди - Хуанми, (Оярсабаль, 60), Прието, (Янузай, 78), Сурутуса, (Субельдия, 56), Каналес - Виллиан.

"Барселона": тер Штеген - Андре Гомеш, (Динь, 80), Пике, Фермален, Альба - Серхи Роберту, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, (Д. Суарес, 90), Паулиньо, (Дембеле, 66).

Предупреждения: Роберто, 61, Ильяраменди, 64, Оярсабаль, 85, Пике, 90+2
Теги: Барселона Реал Сосьедад
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