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Судья матча "Нант" - "ПСЖ" ударил футболиста, а затем показал ему красную карточку

В матче 20-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ" главный арбитр встречи Тони Шапрон в ходе атаки парижан бросился наперерез защитнику "канареек" Диегу Карлосу и после контакта оказался на поле.

Рефери, вставая, ударил игрока по ноге, а затем показал ему красную карточку. На поле возникла стычка, которая продлилась несколько минут.
Напомним, что ранее Тони Шапрон принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона.


СЭ
Сегодня, 08:18
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 10:04) #
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joy
Регистрация: 29.08.2016
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