Судья матча "Нант" - "ПСЖ" ударил футболиста, а затем показал ему красную карточку

In the Nantes/PSG game Diego Carlos was sent off for nudging the referee. So the referee kicked him back pic.twitter.com/ltU12V0pKG — Amitai Winehouse (@awinehouse1) January 14, 2018

В матче 20-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "ПСЖ" главный арбитр встречи Тони Шапрон в ходе атаки парижан бросился наперерез защитнику "канареек" Диегу Карлосу и после контакта оказался на поле.Рефери, вставая, ударил игрока по ноге, а затем показал ему красную карточку. На поле возникла стычка, которая продлилась несколько минут.Напомним, что ранее Тони Шапрон принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона.