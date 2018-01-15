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ФИФА проверит слухи о том, что в сборной России намерены подменить допинг-пробы на ЧМ-2018

Британские СМИ сообщили о планах российских футболистов принимать допинг во время домашнего ЧМ-2018.

Сообщается, что российская сборная планировала совершить подмену проб мочи игроков во время чемпионата мира, чтобы те могли безнаказанно применять запрещенные вещества.

Уточняется, что данные слухи заинтересовали ФИФА, которая теперь намерена провести расследование данного вопроса и обратиться к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, передает "Собеседник".
Сегодня, 10:54
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№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Идиотиз... Ставьте эти британские сми отсасывать пробы.


С другой стороны практика их чистоты стала известной...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:00) #
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online

У Британских СМИ полная шизофрения... если человек ... ДУРАК ТО ЭТО НА ВСЕГДА.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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