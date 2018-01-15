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"Зенит" не взял Олега Шатова и Артема Дзюбу на сбор в ОАЭ

"Зенит" отправился на сбор в Дубае в количестве 27 футболистов, передает официальный сайт сине-бело-голубых.

С командой не полетели полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба. Полный список выглядит следующим образом:

вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;

защитники - Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев;

полузащитники - Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

нападающие - Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.

В ОАЭ "Зенит" проведет три товарищеских матча: 22 января - с "Копенгагеном", 25 января — со "Славией", 28 января - с китайским "Гуанчжоу Эвергранд".
Теги: Зенит
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Шатова жаль...
Регистрация: 22.08.2007
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