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Rusfootball.info вошел в тройку самых цитируемых спортивных интернет-ресурсов 2017 года

Портал Rusfootball.info по итогам 2017 года занял третье место в рейтинге самых цитируемых спортивных средств массовой информации в российском интернет-пространстве.

Индекс цитируемости ресурса по версии компании "Медиалогия" - 1 625,58. За основу взяты показатели спортивных медиаресурсов за весь 2017 год.

Если учитывать ТВ и газеты, то Rusfootball.info занимает седьмое место.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли:

Rusfootball.info вошел в тройку самых цитируемых спортивных интернет-ресурсов 2017 года
Сегодня, 20:45
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№12 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:53) #
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Цитата: 91800bsp
Не вижу повода для радости. Прогресса никакого,сами пишете копипасту... куда делась мобильная версия? Раньше тут постоянно был,теперь на экспрессе чаще.

согласен без мобильной версии перестал заходить сюда , все реже и реже , в добавок все новости копипасты с изменениями заголовков , шаблон старый убрали , , мне помню банили за слова яйца навсегда , там этот драгунов маразматик который кще и налечение просил нытьем ....
Регистрация: 19.06.2017
№11 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 22:49) #
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Не вижу повода для радости. Прогресса никакого,сами пишете копипасту... куда делась мобильная версия? Раньше тут постоянно был,теперь на экспрессе чаще.


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:12) #
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online

Здесь если стреляют, то точно. На чемпе профессиональные дебилы. Здесь нет. Кот улыбнулся - наконец-то признали таланты, честной компании респект.
Нормально доношен.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Фу...., пошляк.

Спасибо..на добром слове
Регистрация: 14.12.2011
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
мне нравится находиться здесь..можно поматериться.

Фу...., пошляк.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: grisha (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ssakoll2
Удивляет другое.. - сайт, который сам всех лишь цитирует, причем самую "желтую" прессу - в тройке самых цитируемых

Не удивляет в стране, где инфа вся контролируется
Ты же тоже не читаешь Лайф, а только куски, которые цитирует этот сайт
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: vikdo (Сегодня, 21:26) #
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online

Цитата: Андрей Зайцев
Сам себя не похвалишь никто не позхвалит

И то верно.


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«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
№5 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Андрей Зайцев
Сам себя не похвалишь никто не позхвалит

УКже второй раз за пол года себя хвалят.
Удивляет другое.. - сайт, который сам всех лишь цитирует, причем самую "желтую" прессу - в тройке самых цитируемых smile
Регистрация: 28.01.2016
№4 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 21:07) #
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Сам себя не похвалишь никто не позхвалит
Регистрация: 3.02.2015
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Вот это и цитируется. В основном....

честно..по жизни только "японские ботинки"..а здесь хоть душа гуляет.. smiley
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:57) #
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Жив, курилка...

Цитата: Romella
мне нравится находиться здесь..можно поматериться.

Вот это и цитируется. В основном....
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:56) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
мне нравится находиться здесь..можно поматериться.. smiley
Молодцы!
Регистрация: 14.12.2011
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