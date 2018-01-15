Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Бауэр сыграет против "Манчестер Юнайтед" с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Сток Сити".

"Манчестер Юнайтед": Давид де Хеа, Люк Шоу, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Луис Антонио Валенсия, Неманья Матич, Хуан Мата, Поль Погба, Джесси Лингард, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль.

"Сток Сити": Джек Батлэнд, Мориц Бауэр, Джош Тимон, Курт Зума, Бруно Мартинс Инди, Даррен Флетчер, Шердан Шакири, Джо Аллен, Стивен Айрлэнд, Эрик Шупо-Мотинг, Питер Крауч.
Теги: Манчестер Юнайтед Сток Сити
Сегодня, 22:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.