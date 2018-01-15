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"Краснодар" продал свыше 13 тысяч билетов на матч Юношеской лиги УЕФА с "Реалом"

"Краснодар" на 15 января реализовал 13 482 билета на матч молодежной команды в Юношеской лиге УЕФА против "Реала". П

Продажи начались 11 января.

Напомним, матч молодежных составов "Краснодара" и "Реала" состоится 7 февраля на стадионе основной команды кубанцев. Победитель выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Теги: Краснодар Реал
Сегодня, 22:45
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№3 Написал: grisha (Сегодня, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Раньше было бесплатно - а для взрослых алкоголиков, кому негде было попить пиво -десять копеек )))))))))))))))))))))))))))
Летом я бы сходил за бесплатно - зимой за деньги - никогда
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 23:02) #
  • -1
  •  (1)
online

Уровень!!!
Призываю болельщиков других клубов, будучи в это время в Краснодаре, сходить и поддержать ребят!!!
Да и по ТВ неплохо было бы показать)
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: язва Москва (Сегодня, 23:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько есть шансов ? Без стеба спрашиваю


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Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
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