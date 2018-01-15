"Краснодар" продал свыше 13 тысяч билетов на матч Юношеской лиги УЕФА с "Реалом"

"Краснодар" на 15 января реализовал 13 482 билета на матч молодежной команды в Юношеской лиге УЕФА против "Реала". ППродажи начались 11 января.Напомним, матч молодежных составов "Краснодара" и "Реала" состоится 7 февраля на стадионе основной команды кубанцев. Победитель выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА