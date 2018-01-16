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"Звезда": Пепе на просмотре в ЦСКА, о трансфере речи не идет

Исполнительный директор "Звезды" Андрей Перевозник заявил, что защитник Сесе Пепе лишь на просмотре в ЦСКА?, речи о трансфере пока не идет.

"Сиссе находится на контракте в "Зирке". ЦСКА обратился к нам с просьбой просмотреть этого футболиста. Мы не отказали. О трансфере речи не идет. Это пока что просмотр" - цитирует Перевозника "UA-Футбол".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 08:15
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