Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Уфа" хочет взять Артема Дзюбу в бесплатную аренду

"Уфа" заинтересована в аренде нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, передает "СЭ".

Отмечается, что проблемой может стать зарплата футболиста. По некоторым данным, Дзюба зарабатывает €3,3 млн в год. Такие деньги в уфимском клубе платить не готовы, однако руководство команды Сергея Семака планирует договориться с "Зенитом" взять форварда в бесплатную аренду.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отказался комментировать возможный переход нападающего в уфимский клуб.

"Понятно, что для нас это большое усиление. Пока не готов давать других комментариев", - сказал Газизов.
Теги: Дзюба Уфа
Сегодня, 08:31
Напечатать
14
(4)
№14 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очевидно, Манчини доработает до конца сезона, точно, а там по результату. А Дзюбу, Шатова и Анюкова - завуалировано тренер "послал на". Зарплаты у них очень высокие, по Российским меркам, так, что бесплатная аренда без право выкупа, ну или тот который условно Уфа и "Ко" не потянут выкуп - правильное решение, Ну, а если по договору аренды "временно новый клуб" будет оплачивать их зарплату, то это единственно здравый смысл для руководства Зенита. Да и у игроков появится шанс поехать (пойти) на домашний ЧМ. Ну, а если (на мой взгляд скорее всего) Манчини "просрет" (другого слова не хочу подбирать), то ему и скатертью дорога, хотя обойдется, без скатерти ;) А новый тренер, может и увидит хотя бы в Шатове игрока основы, так как карьера Анюкова все же идет к закату, а Дзюба и в 5-ку лучших напов в России не входит.


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№13 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Радует слово БЕСПЛАТНО. Звезд ведь везде бесплатно берут.
Регистрация: 2.08.2010
№12 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 10:50) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хроника ПИКИРУЮЩЕГО сбитого летчика!
Регистрация: 23.01.2012
№11 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 10:49) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Семак рискует, Дзю с его зарплатой плохо повлияет на отношения в команде


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:36) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ramil
Дзюба ставь лайк на это предложение, играть тебе надо, возраст все-таки.... ЧМ-2018 в конце концов! ...

Ха-ха-ха. А н а х у я ему вся эта бодяга с играми и сборной?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Белогорье Нижнеангарск (Сегодня, 10:32) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
однако руководство команды Сергея Семака планирует договориться с "Зенитом" взять форварда в бесплатную аренду. Это если перевести с бакланьего на литературный Русский,звучать будет примерно так- команда Сырёжи Шестака(любителя вырезать календари) планирует за аренду деревянного Охотника за Титулами раздвинуть ноги в 24 туре(1 апреля) перед Зинаидой Болотной...зы если чё бакланьим не владею.пользовался гугилпереводчиком laughing
Регистрация: 9.01.2018
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:07) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ramil
Дзюба ставь лайк на это предложение, играть тебе надо, возраст все-таки.... ЧМ-2018 в конце концов! ...

за 10 туров на ЧМ не пробиться.
Всё спекся придурок.
Он в Уфе должен класть по хет трику каждый матч. Чтоб за 10 туров реально попасть в сборную.
А Уфа играет по схеме 10-1 и строго от обороны.
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: ramil Россия (Сегодня, 10:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба ставь лайк на это предложение, играть тебе надо, возраст все-таки.... ЧМ-2018 в конце концов! ...
Регистрация: 17.05.2016
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:52) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба: ну что могу поделать? Кругом одни тренеришки.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Батька (Сегодня, 09:21) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Sergey Nasirov_2
Для дзюбыэто лучший вариант,если хочет играть.другие клубы,по деньгам не потянут.

В Арсенал к Божовичу тоже вариант если Зенит зарплату платить будет в пару к другому зенитовскому форварду ... связку наигрывать =))
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:14) #
  • +1
  •  (3)

Для дзюбыэто лучший вариант,если хочет играть.другие клубы,по деньгам не потянут.
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 08:48) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное и в случае травмы будет бесплатно лечиться по полису ОМС в уфимской больнице...
Регистрация: 14.06.2015
№2 Написал: Батька (Сегодня, 08:39) #
  • +1
  •  (7)

И новосельцева возьмите и Терентьева и других лавкотеров
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 08:36) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
жалко...еще столько "добра" Зениту Тема не успел сделать...не уходи, останься...
Регистрация: 14.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.