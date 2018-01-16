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Вячеслав Малафеев: Дзюба отсутствует на сборе только по медицинским показаниям

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию с игроками команды Олегом Шатовым и Артемом Дзюбой, которых не взяли на сбор в ОАЭ.

– Вы хотите отказаться от услуг Шатова, продать или сдать в аренду?

– Мы считаем, что Олегу Шатову надо больше работать, чтобы отвечать высоким требованиям главного тренера и соответствовать уровню основного состава. Поэтому Олег остается работать с "Зенитом-2". Мы определим ему индивидуальную программу, по которой он будет набирать кондиции. Будем с нетерпением ждать его возвращения в основную команду. Верим, что он еще принесет пользу "Зениту".

– А что с Дзюбой?

– С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА.

– То есть Дзюба отсутствует на сборе только по медицинским показаниям, а не по игровым причинам?

– Только по медицинским. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы. Если есть какие-то проблемы – их нужно убрать, чтобы не было никаких сомнений в их здоровье. Дорожим каждым игроком, - передает слова Малафеева "СЭ".
Теги: Дзюба Зенит Малафеев
Сегодня, 09:15
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(2)
№14 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
– Главная футбольная новость дня – Шатов, Дзюба, Анюков и Новосельцев не поехали на сбор в Дубай.

– Прежде всего хочу отметить, что решение по основе принимает главный тренер. Это его прерогатива. Начнем по порядку. Шатов долгие годы приносил пользу "Зениту", был одним из лидеров команды, проделывал большой объем работы. Всегда был одним из кандидатов в сборную. Однако в этом сезоне что-то пошло не так. Безусловно, на его функциональном состоянии сказалась череда микротравм. Но прежде всего мы проанализировали действия игрока на поле. Скрупулезно все изучили и выявили, что у Шатова почти в два раза снизился показатель качества и количества созданных голевых моментов. С чем это связано? Возможно, с потерей функциональных качеств. Олег стал меньше рисковать, стал реже отдавать острые передачи – вроде бы должна была повыситься точность пасов, но на деле брак только увеличился. Точность передач упала на 6% по сравнению с прошлым годом. Это существенный показатель. В то время как в среднем по команде точность передач по сравнению с прошлым годом осталась на том же уровне – примерно 82,5%. Это же касается и других показателей.

– Вы хотите отказаться от его услуг, продать или сдать в аренду?

– Мы считаем, что Олегу Шатову надо больше работать, чтобы отвечать высоким требованиям главного тренера и соответствовать уровню основного состава. Поэтому Олег остается работать с "Зенитом-2". Мы определим ему индивидуальную программу, по которой он будет набирать кондиции. Будем с нетерпением ждать его возвращения в основную команду. Верим, что он еще принесет пользу "Зениту".

– А что с Дзюбой?

– С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА.

– То есть Дзюба отсутствует на сборе только по медицинским показаниям, а не по игровым причинам?

– Только по медицинским. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы. Если есть какие-то проблемы – их нужно убрать, чтобы не было никаких сомнений в их здоровье. Дорожим каждым игроком.

– С Анюковым вы провели в одной команде много времени. Почему он не полетел в Дубай?

– Сашу мы давно и прекрасно знаем. Он тоже принес много пользы "Зениту". Мы действительно много лет играли плечо к плечу, завоевали не один трофей, становились чемпионами, выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет "Зениту-2", а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой.

– Применительно к Анюкову возможен "вариант Зырянова" – переход в "Зенит-2" на должность играющего тренера?

– Это возможный вариант.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№13 Написал: Avtokrat (Сегодня, 10:43) #
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Неврология?
Регистрация: 26.05.2012
№12 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пирожки!!!!!!!!! laughing
Регистрация: 13.03.2012
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:31) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Ага, после отпуска. За время отпуска можно новую ногу вырастить.
Помнится, Погребняк тоже начинал свой поход в забвение с симуляций.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: trent (Сегодня, 10:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, ну.. smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Настоящий бомж. Так затейливо врать, так врать...

Когда из вашего клуба примерно такое говорится, получается, что говорят это настоящие свиньи. И не говорите тут, что такие разговоры менеджмента это не обычная практика, до определенного момента, по крайней мере.
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
опять колено у Дзюбы?


У него уже почти год как колено...
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: safonas (Сегодня, 10:00) #
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online

опять колено у Дзюбы?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:59) #
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  •  (15)
Болеет за:
«Химки»
Предсезонка,каждый болельщик прежде всего интересуется о делах своего клуба.не пля так наз.болельщику Спартака" больше интересует дела "Зенита" и дела футболиста "Зенита joy Почему так называемые болельщики Спартака так слезливо сокрушаются над Фамилией Дзюба,потому что Артем забивал своей бывшей команде почти в каждом матче? и при счете 5:2 и 4:2 и при 2:2..если он такой слабый футболист почему его фамилию так и не забыли,многие бывшие Спартаковские футболисты играют в разных клубах,но их фамилии не вспоминают,а,вот Дзюба...да потому что он крут.Да это уже не модное слово,но он действительно крут.Когда был так сказать не мастеровым он сослан был по арендам естественно против его воли,тогда о нем нечего не говорили а,вот когда уже стал мастером и сам был в состоянии выбрать где играть с кем играть,то уже о нем заговорили,это уже народу не нравится, классика совка..и у этого народа та жизнь еще долго будет в головах..нет пля человек прежде всего не о себе,не о благополучие своей семье должен думать..обо всем,только не о себе.Он должен о тебе думать болельщик,потому что ты болеешь за этот клуб. joy тундра..Если пля Вас п1даров слушать и Смолов уже давно должен был бросит футбол и Кокорин и Жирков,Головин,Миранчук...или скушали пля Красножана ,отменный специалист и порядочная личность,нет пля его в футболе ,мечта ваша осуществлена joy и п1здец какой скачок в
футболе тренерских делах в России опять один вечно молодой Семин и Итальяшки вокруг..к0злы пля,болельщики куев..
Регистрация: 17.03.2008
№5 Написал: N-52 (Сегодня, 09:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
На ЧМ этих двоих не будет.
Регистрация: 13.08.2012
№4 Написал: Campos Москва (Сегодня, 09:44) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Так же как и в Сборной.
Регистрация: 26.12.2008
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 09:33) #
  • +1
  •  (9)

laughing угу


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 09:30) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Датчик жадности зашкаливает....., и нести эту дзюбу тяжело,-з/п для этого говна зашкаливает, и выбросить жалко....))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 09:23) #
  • +2
  •  (14)

Настоящий бомж. Так затейливо врать, так врать...
Регистрация: 6.10.2009
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