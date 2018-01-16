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СМИ: ЦСКА намерен арендовать Ахмеда Мусу, форвард согласен

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА, передает aoifootball.com

Армейцы заинтересованы в аренде нигерийца на вторую часть сезона. Сам Муса изначально хотел найти вариант в АПЛ, но существующие предложения его не устроили.

Муса получает мало игрового времени в "Лестере" и ему требуется игровая практика перед ЧМ-2018, поэтому он согласен на переход в ЦСКА на правах аренды.
Теги: ЦСКА Муса Трансферы
Сегодня, 09:37
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№10 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 11:02) #
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Цитата: Сибирячок
Больше у Гинера никто никого покупать не будет. Пошёл он лесом, этот хитрожопый хохло-еврей.


а в чем его хитрожопость? в сиалексе то все хорошо играли, и жо, и красич, и думбия, и муса. уровень чемпа такой и поэтому никто покупать не будет не только у Гинера, а вообще у всех россиянских клубов, за редким исключением (и то, в китай какой-нибудь)


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Больше у Гинера никто никого покупать не будет. Пошёл он лесом, этот хитрожопый хохло-еврей.

То есть, ты не будешь счастлив, если Федун продаст промеса, а потом его возьмет обратно в аренду?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:33) #
  • -3
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Болеет за:
«Сибирь»
Больше у Гинера никто никого покупать не будет. Пошёл он лесом, этот хитрожопый хохло-еврей.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Пригодится.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:22) #
  • -4
  •  (4)
online

Труба от патефона. Трейд марк
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
бизнес по гнидеровски
думаю, в европе уже давно должны понять, как это работает и, что их разводят, лохов

переживаешь за них, что их разводят?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 09:59) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Кир Мяс
получится. что Зениту и третье место не светит

stuck_out_tongue_closed_eyes а "Спартаку"?
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: ramil Россия (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гинер хитрый лис, если Муса вернется это будет просто космос в трансферного политики клуба.... Продать за такие бабки и вернуть обратно, пусть даже в аренду.... Уметь надо... Но не думаю, что Лестер отпустит его в ЦСКА, из принципа не отпустит.
Регистрация: 17.05.2016
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 09:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
бизнес по гнидеровски
думаю, в европе уже давно должны понять, как это работает и, что их разводят, лохов


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 09:39) #
  • +4
  •  (10)

получится. что Зениту и третье место не светит


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
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