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Артем Тимофеев: надеюсь, что тренера будут также доверять мне после травмы
Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев рассказал о восстановлении после травмы.
"Настраиваю себя и повторяю в голове, что вернусь, стану сильнее, ещё лучше. Надеюсь, что тренера будут также доверять мне после травмы, а я буду также играть и помогать команде.
Сегодня могу практически всё делать, только без ударов по воротам. Родители поддерживали, переживали, они смотрели матч. Говорили, чтобы не напрягал ногу, не торопился. День за днём, шаг за шагом идёшь, сегодня то, завтра другое. Не нужно думать, что будет через неделю или месяц. Всё идёт по плану, двигаюсь вперёд, с каждым днём всё лучше. Мыслю только положительно.
Восстановлюсь, вернусь в форму, никуда я не денусь. Буду готов помочь команде на 100%. Надеюсь, к сезону буду готов", – передает слова Тимофеева пресс-служба красно-белых.
"Настраиваю себя и повторяю в голове, что вернусь, стану сильнее, ещё лучше. Надеюсь, что тренера будут также доверять мне после травмы, а я буду также играть и помогать команде.
Сегодня могу практически всё делать, только без ударов по воротам. Родители поддерживали, переживали, они смотрели матч. Говорили, чтобы не напрягал ногу, не торопился. День за днём, шаг за шагом идёшь, сегодня то, завтра другое. Не нужно думать, что будет через неделю или месяц. Всё идёт по плану, двигаюсь вперёд, с каждым днём всё лучше. Мыслю только положительно.
Восстановлюсь, вернусь в форму, никуда я не денусь. Буду готов помочь команде на 100%. Надеюсь, к сезону буду готов", – передает слова Тимофеева пресс-служба красно-белых.
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