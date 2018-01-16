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Артем Тимофеев: надеюсь, что тренера будут также доверять мне после травмы

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев рассказал о восстановлении после травмы.

"Настраиваю себя и повторяю в голове, что вернусь, стану сильнее, ещё лучше. Надеюсь, что тренера будут также доверять мне после травмы, а я буду также играть и помогать команде.

Сегодня могу практически всё делать, только без ударов по воротам. Родители поддерживали, переживали, они смотрели матч. Говорили, чтобы не напрягал ногу, не торопился. День за днём, шаг за шагом идёшь, сегодня то, завтра другое. Не нужно думать, что будет через неделю или месяц. Всё идёт по плану, двигаюсь вперёд, с каждым днём всё лучше. Мыслю только положительно.

Восстановлюсь, вернусь в форму, никуда я не денусь. Буду готов помочь команде на 100%. Надеюсь, к сезону буду готов", – передает слова Тимофеева пресс-служба красно-белых.
Теги: Тимофеев Спартак
Сегодня, 09:57
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(0)
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
удачи Артем, до травмы очень даже неплохо смотрелся

да парень смотрелся достойно на месте Зобнина
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: Владимир Панфилов (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (1)

Жаль,что травму получил,видишь по воротам бить нельзя......
Регистрация: 5.12.2017
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Артём, весь футбольный Саратов болеет за тебя также, как за Федю Смолова!
Давай, возвращайся и покажи, как волжане в футбол могут играть!
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:58) #
  • +2
  •  (4)
online

удачи Артем, до травмы очень даже неплохо смотрелся


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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