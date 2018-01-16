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Футболисты "Зенита" сдали анализы крови
Сегодня игроки "Зенита" провели одну из двух запланированных на день тренировок.
Футболисты, разделившись на две группы, сдали лактотест в спорткомплексе NAS - процедура, при которой у спортсменов на фоне нагрузки берут анализ крови.
Занятием руководили тренеры по физподготовке. Главный тренер питерцев Роберто Манчини внимательно наблюдал за процессом от кромки поля, передает "Чемпионат".
Футболисты, разделившись на две группы, сдали лактотест в спорткомплексе NAS - процедура, при которой у спортсменов на фоне нагрузки берут анализ крови.
Занятием руководили тренеры по физподготовке. Главный тренер питерцев Роберто Манчини внимательно наблюдал за процессом от кромки поля, передает "Чемпионат".
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