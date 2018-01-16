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Футболисты "Зенита" сдали анализы крови

Сегодня игроки "Зенита" провели одну из двух запланированных на день тренировок.

Футболисты, разделившись на две группы, сдали лактотест в спорткомплексе NAS - процедура, при которой у спортсменов на фоне нагрузки берут анализ крови.

Занятием руководили тренеры по физподготовке. Главный тренер питерцев Роберто Манчини внимательно наблюдал за процессом от кромки поля, передает "Чемпионат".
Теги: Зенит
Сегодня, 10:28
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№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а фанаты Зенита сдали анализы? Привились от бакланов?
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:42) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В итоге пробирки оказались поцарапанные.........
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:35) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
.....цвета медного купороса...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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