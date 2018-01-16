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СМИ: "Динамо" заплатит за Константина Рауша около 2 млн евро

Московское "Динамо" договорилось с "Кельном" по вопросу перехода защитника Константина Рауша, информирует Kicker. Отмечается, что одной из причин, по которой игрок хочет покинуть немецкий клуб является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

Сообщается, что 27-летний футболист из-за непопадания в стартовый состав "Кельна" готов сменить клуб ради получения игровой практики и возможности сыграть на ЧМ-2018. Ожидается, что за Рауша "Динамо" заплатит около двух миллионов евро.
Теги: Динамо Рауш Трансферы
Сегодня, 10:36
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№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:08) #
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Очередной откат.Нейштетер,Рауш шпрехен зе дойч. Своих Дзюбаноидов хватант, не знают куда сбагрить.
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
молодцы Динамо, хорошо сработали! отличного бровочника с паспортом за копейки взяли! нынешнему менеджменту Спартака есть чему поучиться!

я если Старый честно надеялся что мы не промахнемся с Раушем. Но видно ничему не учимся.
Регистрация: 2.08.2010
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Чет дешево. Нормальный бровочник с правильным паспортом. Думаю, ТОП-5 клубов чемпа его просто упустили.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
молодцы Динамо, хорошо сработали! отличного бровочника с паспортом за копейки взяли! нынешнему менеджменту Спартака есть чему поучиться!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: FrankMasson Планета Земля (Сегодня, 10:51) #
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За паспорт могли еще чирик накинуть. Эх, немчура
Регистрация: 16.12.2017
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
после ЧМ будет получать практику в пердиве. Откуда у этой шоблы деньги? на стадионе и 5 тыс болел не набирается. Не понятно, для одних фэйр плей для других нет?
Регистрация: 2.08.2010
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