СМИ: "Динамо" заплатит за Константина Рауша около 2 млн евро

Московское "Динамо" договорилось с "Кельном" по вопросу перехода защитника Константина Рауша, информирует Kicker. Отмечается, что одной из причин, по которой игрок хочет покинуть немецкий клуб является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.Сообщается, что 27-летний футболист из-за непопадания в стартовый состав "Кельна" готов сменить клуб ради получения игровой практики и возможности сыграть на ЧМ-2018. Ожидается, что за Рауша "Динамо" заплатит около двух миллионов евро.