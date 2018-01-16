"Спартак" проявляет интерес к польскому защитнику из чемпионата Италии

Защитник итальянского клуба "СПАЛ" Бартош Саламон является предметом интересов московского "Спартака", информирует Calciomercatonews.В нынешнем сезоне 26-летний футболист, права на которого принадлежат "Кальяри", сыграл 16 матчей в серии А.Отмечается, что в переходе польского защитника заинтересован главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.