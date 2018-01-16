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"Спартак" проявляет интерес к польскому защитнику из чемпионата Италии

Защитник итальянского клуба "СПАЛ" Бартош Саламон является предметом интересов московского "Спартака", информирует Calciomercatonews.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист, права на которого принадлежат "Кальяри", сыграл 16 матчей в серии А.

Отмечается, что в переходе польского защитника заинтересован главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.
Теги: Спартак
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо брать. Игрок основы, посерьезнее Максимовича. Только есть инфа что Краснодар практически договорился по трансферу с ним.
Регистрация: 2.08.2010
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