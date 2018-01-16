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Франческа Каррера: я люблю "Спартак"

Франческа Каррера, дочь главного тренера "Спартака", опубликовала фото в футболке красно-белых.

На снимке девушка позирует спиной. На форме написана ее фамилия и первый игровой номер. "Я люблю "Спартак", – прокомментировала фото Франческа.

Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 20:29
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(3)
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
тема сисек не раскрыта confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Конечно,где бы ещё папане без опыта платили такие бабки! Вот если бы после того как его ссаными тряпками погнали призналась, тогда респект. А так все тренеры которые были в свинарнике крестятся при воспоминании, не говоря уже о семьях
Регистрация: 17.05.2013
№6 Написал: trent (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Молодца!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:02) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: язва
Как нам повезло с Каррерой( миллион раз могу писать эту фразу)

Только, пожалуйста, не пускай здесь слюни, и не распускай нюни, миллион раз с горя, когда он уйдёт, от вас и так дух смердячий, ещё не хватало утонуть.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: язва Москва (Сегодня, 20:55) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Как нам повезло с Каррерой( миллион раз могу писать эту фразу)


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Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:52) #
  • +5
  •  (11)

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:43) #
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  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Франческа клёвая
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Головастик Курск (Сегодня, 20:41) #
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  •  (17)

Папина дочка... Мы Спартак.....
Регистрация: 6.11.2017
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