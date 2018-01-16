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Евгений Кафельников: простить Дзюбу нам и взять обратно в самый великий и лучший клуб России?

Двукратный победитель турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников сделал голосование на тему того, надо ли простить и вернуть в "Спартак" нападающего Артёма Дзюбу, который не поехал с "Зенитом" на сбор.

"Простить Дзюбу нам и взять обратно в самый великий и лучший клуб России?" — написал Кафельников в твиттере.

Сегодня, 21:13
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(3)
№6 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 22:45) #
  • +5
  •  (5)

жека вафельников, как олицетворение свинофермы...
Регистрация: 16.06.2015
№5 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 22:32) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
шамотра, сосать будешь?))))

yuri,
алкаш обоссаный, смени кальсоны, мудень))) ты конченый уЙобок)))
Регистрация: 9.10.2010
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:04) #
  • -5
  •  (11)

Велик прорыв 0-7. "великий" надо брать в кавычки. И "Кафельников", само слово писателю кажется подозрительным. Можете минусовать.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 21:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я тоже всегда за второй шанс, но не в этом случае.
Игрочишка продолжал вякать про Спартак всё время прибывания в Зените.
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
совсем забухал, Евгений
самое забавное, что ни Зенит, ни Спартак его "порывов" не поддержат
да и надеюсь что это именно бухло, а то раньше пил и слышно не было, а теперь...

Это не порыв, это вопрос.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:15) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
совсем забухал, Евгений
самое забавное, что ни Зенит, ни Спартак его "порывов" не поддержат
да и надеюсь что это именно бухло, а то раньше пил и слышно не было, а теперь...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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