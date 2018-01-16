Евгений Кафельников: простить Дзюбу нам и взять обратно в самый великий и лучший клуб России?

Простить Дзюбу нам ??? и взять обратно в самый ВЕЛИКИЙ и лучший клуб России? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) January 16, 2018

Двукратный победитель турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников сделал голосование на тему того, надо ли простить и вернуть в "Спартак" нападающего Артёма Дзюбу, который не поехал с "Зенитом" на сбор."Простить Дзюбу нам и взять обратно в самый великий и лучший клуб России?" — написал Кафельников в твиттере.