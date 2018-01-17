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Артём Дзюба процитировал стихотворение "Непокорённый"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба, который не полетел в составе команды на первый зимний сбор в ОАЭ, выложил в своём инстаграме стихотворение английского поэта Уильяма Эрнста Хенли "Непокорённый".

"Из-под покрова тьмы ночной,
Из чёрной ямы страшных мук
Благодарю я всех Богов
За мой непокорённый дух.

И я, попав в тиски беды,
Не дрогнул и не застонал,
И под ударами судьбы
Я ранен был, но не упал.

Тропа лежит средь зла и слёз,
Дальнейший путь не ясен, пусть,
Но всё же трудностей и бед
Я, как и прежде, не боюсь.

Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я — властелин своей судьбы,
Я — капитан своей души", - процитировал поэта Дзюба.
Теги: Дзюба
Сегодня, 07:27
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29
(6)
№29 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 11:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Цитата: sumzzz
Сейчас самое время Станиславу Саламовичу приложить палец к верхней губе



Не... Лучше ладошкой по локтю.

Остроумно, молодцы 5+ )))))))))


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№28 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:01) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sumzzz
Сейчас самое время Станиславу Саламовичу приложить палец к верхней губе



Не... Лучше ладошкой по локтю.
Регистрация: 23.11.2009
№27 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:59) #
  • +1
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Цитата: Сибирячок
А трофеи у меня есть, можешь не сомневаться. А шоколад я люблю. А ты лопай вискас.

22 штамповки у тебя. А в настоящей честной Европе- никто и звать тебя Спартак 0-7.Тьфу. Ешь хоть грильяж , да хоть обожрись местным товаром и лопни.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№26 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:40) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: yuri
Бестрофейный как и этот голый сук, который ты сейчас видишь над своей негровской мордой. Шоколадка чертова.

Вот ты и чмо. А трофеи у меня есть, можешь не сомневаться. А шоколад я люблю. А ты лопай вискас.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№25 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:26) #
  • -6
  •  (10)

Цитата: Сибирячок
Пока не ответишь на мой вопрос, даже думать не смей задавать свой.

Ты кто такой, мне условия ставить?. Бестрофейный как и этот голый сук, который ты сейчас видишь над своей негровской мордой. Шоколадка чертова.

Цитата: Брюзга
Сердца бакланов так "скрипят", что даже не услышали вопли Иуды взять его с собой на сборы

Пути господни неисповедимы. "Иуда" вам впердоливал по самые помидоры. Он может спокойно улыбаться. Мастер своё дело не пропьёт.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№24 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 10:20) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
За что боролся...
Редкостное говно.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№23 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:08) #
  • +3
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online

Цитата: yuri
Из Спартакуса его выпнули , а отсюда, скрепя сердце, отпускают...


Сердца бакланов так "скрипят", что даже не услышали вопли Иуды взять его с собой на сборы. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№22 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:08) #
  • 0
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Сибирячок
Цитата: sumzzz
Земля то оказалась круглой.

И? Каким образом форма земли имеет отношение к Зюбе и Стасу?


Это не для случайных прохожих


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№21 Написал: ramil Россия (Сегодня, 10:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
...в Зенит-2 на время, там может тренер смениться... По ЧМ по ходу в пролете... Такие бабки какие ему платят никто уже не заплатит... Поможет только чудо... И то не факт...
Регистрация: 17.05.2016
№20 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 09:56) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Я — капитан своей души", - процитировал поэта Дзюба.


Нет у тебя души, продал ты ее за тридцать серебрянников.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:56) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sumzzz
Земля то оказалась круглой.

И? Каким образом форма земли имеет отношение к Зюбе и Стасу?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:50) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Lokoflesh
форвада Зенита

Форвард был начитан. Увы, был. Конечно , Арт покинет большой клуб. Но часть сердца останется навсегда. Обычно так говорят все форварды, прощаясь с Зенитом. Из Спартакуса его выпнули , а отсюда, скрепя сердце, отпускают...

Ох и короткая память, если она вообще есть, у котов. Из Спартака он сбег за лишние 300 000 , а вот Миллер не знает как от него отделаться, и 3 с лишним лимона платить жалко. и держать на скамье этакого поэта накладно. Кончай нюхать ,кот.
Регистрация: 20.03.2014
№17 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:49) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Сейчас самое время Станиславу Саламовичу приложить палец к верхней губе. Земля то оказалась круглой.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:48) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Вечером во вторник Артем Дзюба пришел в «Истории» инстаграма и выложил туда аж одиннадцать коротких видео. Все – по одной теме. Все – завуалированный, но легко читаемый ответ на слова заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслава Малафеева.

Бывший вратарь и с недавнего времени руководитель «Зенита» объяснил отсутствие Дзюбы на сборе команды травмой, которую обнаружили у Артема во время медосмотра. Форвард демонстрирует, что никакого повреждения у него нет.

Нестыковку на самом деле можно было заметить и раньше: конкретная информация о том, что Дзюбы не будет в самолете до Дубая, появилась в виде инсайда 12 января. А в медицинском центре Дзюба был только на следующий день.

Теперь, когда эти видео появились сразу же после слов Малафеева, сомнений нет. Хэштеги «готов на все 100» и «здоров как лев» трактовать каким-то другим способом невозможно. Если еще с месседжем и усами Черчесова были варианты, тут – никаких.


на выходе: Малафеев пиздабол. А Зюба тролль.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: casabl (Сегодня, 09:47) #
  • -1
  •  (5)

Ты , Тёма, меньше изи, а больше тренируйся. Нам твои поэтические экзерцисы никчаму.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№14 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 09:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
я тронут
Регистрация: 24.11.2008
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:39) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: yuri
Цитата: Сибирячок
Что призаткнулись то?

кто это? Это, сэр мясной свин. Фойер!. Красные тряпки горели как бумага. Клоун, ты до сих веришь , что беглый раб не был вздернут, как паршивая собака на первой же берёзе?.

Пока не ответишь на мой вопрос, даже думать не смей задавать свой.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:11) #
  • +1
  •  (1)

Перевод Артема? Если это так, то в Англию езжай.
Регистрация: 12.11.2007
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:06) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: Сибирячок
Что призаткнулись то?

кто это? Это, сэр мясной свин. Фойер!. Красные тряпки горели как бумага. Клоун, ты до сих веришь , что беглый раб не был вздернут, как паршивая собака на первой же берёзе?.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:02) #
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: yuri
Из Спартакуса его выпнули , а отсюда, скрепя сердце, отпускают...

Вот ты дебил. Из Спартака он бежал, а из Зенита выпнули. Вы, голубые бакланы, берегов вообще не видите. Ни порядочности, ни ума не хватает видеть очевидное и признать это. Глядя на голубое, считать его лазурным - это только беспринципные бакланы с котами могут делать.

писи: Продолжайте орать
- Сине-бело-голубые, хэй, хэй!.
Что призаткнулись то?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:01) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Lokoflesh
форвада Зенита

Форвард был начитан. Увы, был. Конечно , Арт покинет большой клуб. Но часть сердца останется навсегда. Обычно так говорят все форварды, прощаясь с Зенитом. Из Спартакуса его выпнули , а отсюда, скрепя сердце, отпускают...

а тут "весело" опускают....очкоротые..
Регистрация: 6.09.2013
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:49) #
  • -6
  •  (14)

Цитата: Lokoflesh
форвада Зенита

Форвард был начитан. Увы, был. Конечно , Арт покинет большой клуб. Но часть сердца останется навсегда. Обычно так говорят все форварды, прощаясь с Зенитом. Из Спартакуса его выпнули , а отсюда, скрепя сердце, отпускают...


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 08:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
не важно, что врата узки
,
вот он лейтмотив форвада Зенита. Главное, что личка капает, даже в бесплатной аренде у Уфы.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 08:45) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот если бы он их в слух процитировал! А это точнее будет прокопипастил
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 08:43) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Много слов...не подходит Дзюба сегодняшней игре Зенита...и все на этом.
Регистрация: 15.12.2013
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:32) #
  • -6
  •  (18)

Большого человека должно быть много. Слышу стук свиных копыт.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 08:29) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
С этим все ясно. Так щелкнуть по носу Малафееву.
Красава Тема, везде насрал grinning
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 08:16) #
  • +2
  •  (8)
online

Иуда рядится в одежды пассионария. Куда катится мир...
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 07:50) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Пирожки закончились?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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