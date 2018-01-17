Квинси Промес: нравится песня Бузовой, под нее приятно танцевать

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал о своих вкусах в музыке.– Дрейк, Мик Милл, и еще назову Майкла Джексона. Их музыка меня трогает.– А, да, конечно. Этот и другие русские треки показал мне Давыдов, так они мне и понравились. Под них приятно танцевать. Правда, слова я плохо разбираю.