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Квинси Промес: нравится песня Бузовой, под нее приятно танцевать

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал о своих вкусах в музыке.

– Кто из музыкантов вам нравится больше всего?

– Дрейк, Мик Милл, и еще назову Майкла Джексона. Их музыка меня трогает.

– Вы рассказывали, что слушаете хит Ольги Бузовой "Мало половин", и даже напевали его.

– А, да, конечно. Этот и другие русские треки показал мне Давыдов, так они мне и понравились. Под них приятно танцевать. Правда, слова я плохо разбираю.

СЭ
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 09:01
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3
(1)
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:44) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Давыдов, чорт блеать


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:22) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
мы, к сожалению, тоже массу всякого западного говна слушаем, не разбирая слова...да и подпеваем... grinning
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:04) #
  • +3
  •  (7)

мы у Бузовой тоже плохо слова разбираем laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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