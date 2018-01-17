Средний показатель агентских вознаграждений в российском футболе составил 13%

УЕФА представил информацию по средним цифрам агентских вознаграждений в Европе по итогам 2 тысяч трансферных сделок в период с 2014 по 2017 годы.В российском футболе этот показатель составил 13%, что является средним значением по Европе."Средний показатель агентского вознаграждения составил 12–13% на фоне значительных колебаний. В 32 крупных трансферных сделках (свыше 1 миллиона евро) сумма агентского вознаграждения составила более 100% от суммы трансфера.Для меньших сделок (ниже 100 тысяч евро) обычная ставка агентского вознаграждения составляла 40% и опускалась до все еще впечатляющего значения в 9% для трансферных сделок на сумму более 5 миллионов", - отмечается в отчете УЕФА.Наибольшие агентские вознаграждения зафиксированы в Дании (21% от суммы сделки), Швейцарии и Польше (по 20%), наименьшие - в Испании и Израиле (по 8%).