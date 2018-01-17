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Курбан Бердыев: звал Маурицио Сарри возглавить "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что звал на пост тренера казанского клуба итальянского специалиста Маурицио Сарри.

– Самое сильное впечатление оставили Марчело Липпи и Маурицио Сарри. Липпи – великий тренер, чемпион мира и мне было интересно, как он работает в Китае. Мы договорились, что смогу посетить тренировки. Когда увидел первое занятие, то сразу понял его величину. Организация занятий, последовательность, что он хочет от игроков – я уже знал, как он будет играть. И он так и сыграл на следующий день.

– Он знал, кто вы?

– Нет, не знал. Просто разрешил приехать и всё. Но другим не разрешал почему-то. Через день, он спросил: "А чего ты приехал ко мне? Я посмотрел, кто ты. Ты что меня травишь?". Он навел справки обо мне, мы жили в одной гостинице и с ним потом часами разговаривали. Величие великих тренеров в их простоте и открытости.

Я приезжал к Маурицио Сарри, он тогда тренировал "Эмполи". Это был тренер, которого многие не знали, а сегодня он тренирует "Наполи". Но я по матчам "Эмполи" чувствовал мощную организацию. Начинаю смотреть, кто такой Сарри – бухгалтер. Вообще не понял, как так! Подумал, может быть, его сила в помощниках? И приехал к нему. А он очень доступный, простой, в спортивном костюме.

– В чем его секрет?

– Его сила в организации. Казалось бы, человек никогда в футбол не играл. Но у него настолько интеллектуальная голова, аналитический склад ума помогает ему все разложить по полочкам, организовать игру. Когда Сарри был в "Эмполи", ему звонил Спаллетти, который тогда был без работы, и он говорил: "Когда будешь проводить тактические занятия – позвони, я приеду".

Эти тренировки действительно интересные, там все до мелочей учитывается, я такое удовольствие получил. Отдаю ему даже большее предпочтение, чем Гвардиоле. Его сила в деталях и у него вообще нет мелочей. У Гвардиолы их тоже нет, но Сарри копает ещё глубже. В этом его сила. И когда я это увидел, то сразу захотел его позвать в "Рубин".

– Вы серьезно? Вместо себя после вашего увольнения?

– Да! И я с ним разговаривал. Его помощник мне говорит: "Давай-давай". Когда к нему приехал, то понял, что это тот человек, который поднимет "Рубин". Сарри очень сильный тренер и то, что "Наполи" идет в лидерах – это закономерность.

Бизнес online
Теги: Рубин Бердыев Сарри Липпи
Сегодня, 09:59
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№2 Написал: Поло (Сегодня, 10:14) #
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Так и есть! Это видно по игровому стилю Наполи. При далеко не космических возможностях этого клуба и наличии такого оппонента, как Ювентус, результаты последних лет выглядят весьма убедительными!
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:05) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Российскому футболу очень сильно повезло, что появился такой крутой тренер как Курбан Бекиевич! Человечище!!!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
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