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Миодраг Божович: в "Арсенале" готовы помочь Дзюбе выйти на прежний уровень

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович заявил, что готов принять в команду нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.

– Вы один из тех тренеров, у которых Дзюба заиграл. В чем секрет?

– Не знаю. Но вообще-то до меня он здорово проявил себя в Томске у Валерия Непомнящего. Так что я точно не первооткрыватель. Артем раскрылся в "Томи".

– Самое сложное в работе с этим футболистом?

– У меня вообще никаких сложностей с ним не возникало. Он веселый парень, но и очень хороший нападающий. Нам было комфортно работать. Место хватало и юмору, и работе. Не знаю, почему он сейчас не играет в "Зените". В чем проблема?

– Вы просили руководство клуба приобрести Дзюбу?

– Нет. Такого разговора не было. Потому что трудно приглашать игрока "Зенита" в Тулу…

– Но ведь есть вариант аренды, при котором большую часть зарплаты будет платить питерский клуб.

– Разговоров не было. Но я бы хотел видеть Дзюбу в своей команде сейчас. Это 100 процентов.

– Готовы реанимировать его карьеру?

– Да, готов ему помочь, вывести его на прежний уровень, - передает слова тренера "СЭ".
Теги: Божович Арсенал Тула Дзюба
Сегодня, 10:23
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