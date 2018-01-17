Дмитрий Аленичев взял на сбор в Турцию 30 футболистов

"Енисей" сегодня рейсом из Шереметьево отправится в Турцию на первые сборы, которые пройдут с 17 января по 2 февраля в Белеке.Работу в Турции начнут 30 футболистов:: Михаил Филиппов, Сергей Чепчугов, Руслан Юнусов: Алексей Валюков, Максим Васильев, Константин Гарбуз, Шамиль Гасанов, Валерий Кичин, Давид Мильдзихов, Александр Новиков, Евгений Песиков, Павел Рожков, Петр Тен, Никита Чичерин.: Егор Иванов, Алексей Исаев, Владимир Камеш, Михаил Комков, Александр Ломакин, Ярослав Матвиенко**, Вадим Стеклов, Максим Семакин, Азим Фатуллаев, Александр Харитонов.: Александр Кутьин, Артур Малоян, Станислав Матяш, Максим Руднев, Артур Саркисов, Сердер Сердеров.Первый сбор будет направлен на восстановление физических кондиций игроков. Вместе с тем, красно-синие сыграют три игры: 21 января против македонского клуба "Академия Пандева", 26 января соперником станет питерское "Динамо", а завершатся сборы 1 февраля спаррингом с ФК "Кешля" из Азербайджана.