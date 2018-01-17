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Курбан Бердыев: Анчелотти открытый, спрашивал у меня о слабых сторонах "Атлетико"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о стажировке в "Реале".

– Вы были в "Реале". Как вас принял Карло Анчелотти?

– Пример: мы стояли у края поля где-то поодаль, все звезды "Реала" выходят на тренировочное поле, к ним последним выходит Карло. И потом он вдруг кричит: "Идите сюда! Подходите!" Я не понял, кому это он кричит, кого зовет. Они ведь в центральном круге стоят, там все звезды клуба, Зидан уже был в тренерском штабе. Анчелотти кричит: "Чего вы там стоите?! Вы же приехали смотреть, а не в стороне стоять!" И потом в общении он был очень доступным, легким, не стеснялся даже спрашивать что-то. Они ведь играли финал с "Атлетико", а мы с "Рубином" до этого "Атлетико" обыгрывали. И Анчелотти спрашивал: "Какие слабые места ты видишь у них?"

– Даже так?

– Да, он очень открытый. То есть с ними легко, они доступны. И даже когда мы с "Ростовом" играли против "Баварии", то договорились перед матчем, что после посидим где-то, поужинаем. Но 0:5 – какой там ужин? И я на ребят там наехал в раздевалке.

– Из-за чего конкретно?

– Они не верили, что могут выиграть. Вышли без веры. Если веришь в себя, то все можно сделать, вообще все...

– Даже когда мастерства нет?

– Да хоть чего, лишь бы организация была. Если ты понимаешь, как правильно выстраивать игру, то все реально. Но нельзя ломаться, а они сломались. Напихал и сказал: "Они к нам приедут, и мы их обыграем, но если вы будете в это верить! А если без веры выйдете, то мы опять проиграем, опять 0:5 будет!", - передает слова Бердыева "Бизнес online".
Теги: Бердыев Анчелотти
Сегодня, 10:54
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