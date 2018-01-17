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Луис Адриано: если выиграем Лигу Европы готов поехать на поезде от Москвы до Владивостока

Форвард "Спартака" Луис Адриано вспомнил о разгроме в Ливерпуле (0:7) и рассказал, на что готов в случае победы в Лиге Европы.

"Никто не может спокойно спать после такого матча, вся команда была солидарна с тренером в этих растрепанных чувствах. Но мы хотели показать хорошую игру, и, даже несмотря на ужасный результат, у нас были хорошие отрезки в этом матче.

Нам противостояла очень сильная команда, и вспоминать этот матч в целом не хотелось бы. Хорошо, что смогли реабилитироваться перед болельщиками, обыграв после этого ЦСКА (в чемпионате России со счетом 3:0)", - передает слова Адриано ТАСС.

Форвард ответил на вопрос, готов ли он в случае победы в Лиге Европы доехать с болельщиками на поезде от Москвы до Владивостока. "Семь дней езды в одну сторону - это очень много. Будет трудно, но готов попробовать", - заявил Адриано.
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я тоже готов поехать в соседнем купе))))). Но не верю, что поездка состоится.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
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