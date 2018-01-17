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Педро Роша: не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в "Спартаке" его нет

Нападающий "Спартака" Педро Роша прокомментировал нашумевший твит защитника команды Георгия Джикии о "шоколадках".

"Это была всего лишь безобидная шутка. Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в "Спартаке" его нет.

У нас в команде собраны веселые ребята, которые постоянно шутят друг над другом. Те, кто не понимают шуток, не должны делать из этого скандал", - цитирует Рошу ТАСС.
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 11:09
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