Защитник "Ливерпуля" Джонатон Флэнаган приговорен к 12 месяцам общественных работ и 40 часам неоплачиваемого труда, сообщает Sky Sports.Такое наказание 24-летний англичанин понесет за нападение на свою девушку. 2 января Флэнаган предстал перед судом, где признал свою вину.