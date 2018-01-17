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Джонатон Флэнаган приговорен к 12 месяцам общественных работ и 40 часам неоплачиваемого труда

Защитник "Ливерпуля" Джонатон Флэнаган приговорен к 12 месяцам общественных работ и 40 часам неоплачиваемого труда, сообщает Sky Sports.

Такое наказание 24-летний англичанин понесет за нападение на свою девушку. 2 января Флэнаган предстал перед судом, где признал свою вину.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 20:04
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