Максим Лестьенн может продолжить карьеру в "Трабзонспоре"

Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн попал в сферу интересов "Трабзонспора", сообщает La Derniere Heure.Бельгийский футболист не отправился с казанским клубом на тренировочный сбор и скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно.Отмечается, что турки готовы заплатить за 25-летнего игрока 2,5 миллиона евро, в то время, как "Рубин" просит 5 миллионов.