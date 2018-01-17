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Максим Лестьенн может продолжить карьеру в "Трабзонспоре"

Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн попал в сферу интересов "Трабзонспора", сообщает La Derniere Heure.

Бельгийский футболист не отправился с казанским клубом на тренировочный сбор и скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что турки готовы заплатить за 25-летнего игрока 2,5 миллиона евро, в то время, как "Рубин" просит 5 миллионов.
Теги: Лестьенн Рубин Трабзонспор Трансферы
Сегодня, 19:19
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№5 Написал: руслан моисеев (Сегодня, 23:15) #
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online

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
Регистрация: 17.01.2018
№4 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 20:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
а куда наши клубы смотрят? накину ли бы и за 3-3,5 ляма можно бы было приобрести добротного игрока!
Регистрация: 10.07.2009
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
  • -3
  •  (3)
online

Ну дык. Карпыч Калачеву на дверь указал, а Берды-Хану Калачевы ох как нужны (местееечко!). Похоже, под крики "Денег нет! Враги сожгли родную саклю"! Возрождается татаро-монгольский монстр.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: язва Москва (Сегодня, 19:35) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
неплохой

тут можно закончить разговор..
за эту з.п которая у него есть.. он должен быть топчик типо Промеса..


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 19:27) #
  • +3
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неужели за такие деньги он нашим командам не нужен? игрок то неплохой
Регистрация: 8.01.2017
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