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Клуб Акселя Витселя интересуется Криштиану Роналду

Китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" проявляет интерес к нападающему "Реала" Криштиану Роналду, информирует Sky Sports.

Сообщается, что китайский клуб хочет воспользоваться разногласиями между "руководством" сливочных и 32-летним португальцем, который намерен покинуть Мадрид.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 08:49
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:56) #
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Начало конца великого.


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