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Антон Заболотный: обязан Федуну за то, что прилично меня распиарил

Экс-форвард "Тосно" Антон Заболотный, перешедший в зимнее трансферное окно в "Зенит", вспомнил об игре со "Спартаком" (2:2) в матче 10-го тура РФПЛ и отзывах владельца красно-белых Леонида Федуна.

"Перед матчем Бесчастных сказал: "Ребята, вы запомните эту игру на всю жизнь. А если ещё и выиграете – войдёте в историю". До 80-й минуты я, честно, даже не подозревал, что "Тосно" способен на чудо. Но мы играли на пределе возможностей – и это чудо заслужили. Это пока самый запоминающийся момент в карьере.

Реплика Леонида Федуна? Возможно, кто-то и счёл его слова оскорбительными, а я посмеялся и только. Я ему ещё и обязан – за то, что прилично меня распиарил. Отдельное спасибо – за хорошую мотивацию. Жаль, во второй части чемпионата не встретимся со "Спартаком" (улыбается)", - передает слова Заболотного "Чемпионат".
Теги: Заболотный Федун
Сегодня, 08:59
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12
(5)
№12 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 11:14) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пшик не заставит долго ждать...ибо даже не Дзюба
Регистрация: 25.01.2016
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 10:44) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это кто такой? Новый пи#добол на смену шлюбе в болто пришел.... Тот тоже много говорил о титулах и голах....
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:25) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
а сколько он сыграл и забил?


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: seryu Москва (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (5)

Жаль, во второй части чемпионата не встретимся со "Спартаком" (улыбается)", - передает слова Заболотного "Чемпионат".

Теперь ты будешь встречаться со Спартаком только в качестве зрителя,
а выйти на игру с ним, так же как и практически с любой другой командой,
будет предел твоих мечтаний.
Регистрация: 17.03.2009
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Леониду!Пускай пиарит всякий отброс в зенит..
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:05) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Опровергните слова Федуна. Сколько он вообще забил голов после того матча. Правильно, ВСЕГО ОДИН, вот и весь пиар.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 09:48) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Второй сапог к дзюбе! Государственные деньги будет получать и сидеть на лавке . Не сборной польза ни клубу ... Очередной болбес
Регистрация: 23.01.2012
№5 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 09:44) #
  • -2
  •  (12)

Ну а что все так недовольны? Человек выразил благодарность Федуну, что тот его распиарил, после чего он получил неплохую работу с охрененным окладом. Всё по делу вроде.
Регистрация: 17.02.2008
№4 Написал: Dreyk (Сегодня, 09:31) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Тебе еще до Дзюбы расти и расти. лавка на новом стадионе безразмерная.
Регистрация: 10.09.2016
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:16) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Очередной Новосельцев, Бухаров, Рязанцев, Юсупов, Соловьев, Нобоа.. список долгий.
Не интересный персонаж.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 09:14) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Через пол года будет плакать,что бы отпустили куда нибудь.Очередной нагреватель бомжовской лавки.
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:03) #
  • +1
  •  (19)
online

не нужно громких слов, Федун много лет уже милиардер и владелец Спартака, а ты всего лишь игрок первый раз засветившийся внесамой сильной лиге, да и не факт что во второй части сезона будешь появляться на поле... smirk


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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