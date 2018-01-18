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Евгений Марков тренируется вместе с "Динамо"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков тренируется вместе с "Динамо" на сборе в Турции, информирует "Матч ТВ".

Раньше сообщалось, что футболист близок к переходу в московский клуб.
Теги: Марков Динамо
Сегодня, 09:20
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№1 Написал: marat-6464 Россия (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Удачи ему в Динамо!!
Регистрация: 23.02.2014
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